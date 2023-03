Le président de l’Ademe se préoccupe des élus des petites communes et des intercommunalités, qui "n’ont pas forcément les clés de compréhension de la transition écologique ni les moyens d’agir". Invité à s'exprimer devant des journalistes de l’énergie et de l’environnement, mercredi 8 mars, Boris Ravignon souligne ainsi la nécessité pour l’agence d'"accompagner les collectivités les moins avancées et pas seulement les premiers de la classe" et "d’organiser rapidement l’instruction des dossiers liés au fonds vert", dont les premiers ciblent le tri des biodéchets et le recyclage des friches.