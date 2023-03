Selon les informations d’AEF info, Action logement a introduit le 10 février un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cergy Pontoise, contre la décision de l’Insee de reclasser sa filiale ALS en administration publique. Bruno Arcadipane et Nadia Bouyer, président et directrice générale d’Action logement groupe, ont par ailleurs été reçus par le ministre de la Ville et du logement, ce mercredi 8 mars, dans le cadre des discussions avec le gouvernement sur la future convention quinquennale 2023-2027.