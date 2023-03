Quelles réponses les assureurs en Santé et Prévoyance apportent-ils pour prévenir le risque dépendance des salariés et accompagner les aidants salariés ? Peuvent-ils aller plus loin et à quelles conditions ? Diane Deperrois, directrice générale d'AXA santé et collectives, invitée du café Nile le 8 mars, esquisse des pistes pour la "génération sandwich", cette population active vieillissante qui peut, dès 50 ans, avoir à la fois des enfants, des petits-enfants, et en même temps des parents âgés de 70 à 100 ans. "Ce sujet qui n'était pas regardé par l'entreprise revient sur le devant de la scène".