Un premier comité stratégique du projet Digital FCU s’est tenu en février et a permis d’acter le démarrage d’un plan de production sur la base d’une "macro-cartographie des besoins en compétences". C’est ce qu’indique à AEF info, le 7 mars 2023, Émilien Sanchez, responsable formation professionnelle chez FUN, qui porte ce projet lauréat de l’AMI "Compétences et métiers d’avenir" rassemblant 22 partenaires, dont 19 universités. Il doit concerner d’ici 5 ans plus de 100 000 personnes en formation professionnelle, à qui seront proposées 7 000 à 10 000 heures de formation en mode "hybride".