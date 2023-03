Objectif de réduction de 15 % des prestations intellectuelles externes atteint, comité ministériel d’engagement institué, qualité du pilotage saluée… La circulaire visant à encadrer le recours aux cabinets de conseil a fait l’objet d’une "juste application" au sein des MENJ, MESR et MSJOP, rapporte l’IGF dans son rapport publié en janvier 2023. Les trois ministères disposent de ressources internes leur permettant de limiter le recours à ces prestations pour le champ "stratégie et organisation", notamment à travers les analyses et recommandations de l'IGESR, mais demeurent "dépendants" des prestations externes dans le champ informatique.