Le niveau de mobilisation des agents de la fonction publique le 7 mars contre la réforme des retraites a presque atteint celui de la première journée de protestation, le 19 janvier. Selon les chiffres définitifs communiqués en fin de journée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, le taux estimé de participation a été de 25,8 % dans la fonction publique de l’État (contre 29,5 % le 19 janvier) et de 12,8 % dans le versant territorial (contre 14,4 % le 19 janvier), le taux de mobilisation dans l’hospitalière (personnels grévistes absents et personnels grévistes assignés) ayant atteint 14,6 % (contre 10,4 % le 19 janvier), dont 7,1 % de personnels grévistes absents. Réunie à l’issue des manifestations, en soirée, l’intersyndicale interprofessionnelle a appelé à une nouvelle mobilisation le 11 mars et demandé à être reçue "en urgence" par Emmanuel Macron.