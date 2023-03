"Nous allons écrire au président de la République qui doit se mouiller un peu […]. Le 11 mars, on retourne dans la rue et si cela ne suffit et pour que les parlementaires comprennent bien, on y va aussi le jour de la CMP" sur le projet de loi réformant les retraites, résume Dominique Corona de l’Unsa, à l’issue de la réunion intersyndicale du mardi 7 mars 2023. Après une sixième journée de mobilisation d’ampleur (lire sur AEF info), l’intersyndicale demande à être reçue par le chef de l’État et alerte sur "une situation qui pourrait devenir explosive".