Sciences Po a inauguré, le 14 mars 2023, sa "Maison des arts et de la création", qui réunira sous un même chapeau plusieurs initiatives dans le champ culturel, comme des chaires d’écrivain et d’artistes, dont le modèle est financé par du mécénat. Mathias Vicherat, directeur, indique en outre qu’un statut d’étudiant artiste va être créé sur le modèle des étudiants sportifs de haut niveau. Laurence Bertrand Dorléac, présidente de la FNSP et historienne de l’art, revient pour AEF info sur la genèse de cette Maison, ses ambitions et son contenu. "Il s’agit de réunir des acteurs qui ne se rencontraient pas forcément avant, et de faire le lien entre le cœur de métier de Sciences Po, qui est la recherche en SHS – domaine du discours rationnel – et la création de formes – domaine du sensible". Des partenariats pourraient se nouer avec le Centre Pompidou, la Philharmonie de Paris ou l’Ensad.