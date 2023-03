Réunie au siège de Force ouvrière, l’intersyndicale, qui se félicite de la mobilisation "historique" mardi 7 mars 2023 lors de cette 6e journée de mobilisation dans les territoires et à Paris (3,5 millions de personnes selon la CGT, 1,23 million selon la préfecture de police), appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle samedi 11 mars, "puis dès la semaine prochaine, à une journée de manifestations et de grève, le jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire", soit le 15 mars. Et annonce qu’elle va envoyer une lettre à Emmanuel Macron pour être reçue "en urgence" à l’Élysée. Alors que l’article 7 du projet de loi, sur le recul de l’âge légal de départ à la retraite, est examiné depuis 19 heures ce mardi au Sénat, les organisations syndicales maintiennent la pression sur le gouvernement et le chef de l’État pour qu’ils retirent la réforme très contestée par les Français (lire sur AEF info).