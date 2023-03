Quatre axes et cent mesures. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2023, le gouvernement présentera en conseil des ministres son plan "Égalité entre les femmes et les hommes" pour la période 2023-2027. Le troisième axe de ce plan est dédié à l’égalité économique et professionnelle. Il prévoit des mesures visant à "développer les dispositifs d’égalité professionnelle dans la fonction publique", comme la déclinaison de l’index de l’égalité ou la négociation d’un nouvel accord égalité professionnelle.