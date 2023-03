Dans une nouvelle mise à jour de sa foire aux questions sur les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19, publiée le 1er mars 2023, la DGAFP rappelle aux employeurs et agents publics les règles en vigueur depuis cette date concernant les agents considérés comme vulnérables. En effet, ne s’appliquent désormais plus les autorisations spéciales d’absence pour les agents vulnérables. La DGAFP recommande néanmoins aux employeurs publics "de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des agents vulnérables réintégrant leur poste en présentiel".