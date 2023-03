La politique de prévention et de gestion des déchets ménagers repose sur une organisation territoriale cohérente mais sur une mise en œuvre insuffisante, juge la Cour des comptes dans son rapport public annuel rendu public vendredi 10 mars 2023. Les magistrats estiment que "la France ne pourra atteindre ses objectifs qu’au prix d’une déclinaison et d’un suivi plus rigoureux des objectifs nationaux qu’elle s’est fixés et d’un investissement accru des régions dans la planification et le financement de la modernisation des installations".