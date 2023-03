Dans une région où les besoins en logements sont estimés entre 36 000 et 41 000 par an, l’EPF Occitanie a contribué, depuis sa création en 2008 et l’élargissement de son périmètre en 2017, à la réalisation de 3 à 4 % de ces besoins, estime la cour des comptes régionale dans un rapport sur l’établissement publié le 3 mars 2023. Celle-ci relève cependant "une réalisation modeste par rapport aux objectifs" fixés à l’EPF durant les deux premiers programmes pluriannuels d’intervention, tous axes d’interventions confondus.