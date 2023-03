"Mieux traiter les violences conjugales et leurs spécificités, sanctionner les auteurs de violences sexuelles de manière plus effectives, et assurer une protection intégrale et immédiate des femmes sur l’ensemble du territoire." Tels sont les objectifs pour lutter contre les violences faites aux femmes du plan "Égalité entre les femmes et les hommes" qui sera présenté par le gouvernement à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2023. Notamment, il prévoit la création d’un fichier de protection des victimes de violences intrafamiliales et de 200 pôles spécialisés.