La journée de ce 7 mars 2023, pour laquelle l’intersyndicale interprofessionnelle avait appelé à une "mobilisation inédite" pour mettre "la France à l’arrêt", a remobilisé les troupes au sein de la fonction publique, après le tassement observé les 16 et 7 février derniers. Le taux provisoire moyen de participation était de 24,4 % au sein de l’État (contre 4,9 % le 16 février), de 11 % dans le versant territorial (contre 2 % le 16 février) et de 9,4 % dans l’hospitalière (personnels grévistes absents et personnels grévistes assignés, contre 2,7 % le 16 février, le taux d’agents grévistes absents étant de 5,4 %), selon les chiffres communiqués à la mi-journée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. À titre de comparaison, les taux de participation des agents publics dans les trois versants étaient respectivement le 19 janvier de 29,5 %, 14,4 % et 10,4 %.