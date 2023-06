Les comités régionaux de l’énergie, créés par la loi climat et résilience de 2021 et mis en lumière par la loi sur les énergies renouvelables, vont-ils parvenir à s’imposer comme la nouvelle instance de la politique énergétique dans les territoires ? L’année 2023 devrait marquer leurs premiers pas avec leur installation et le début de leur travail de définition des zones d’accélération des énergies renouvelables. Avant le coup de feu de l’année 2024 qui les verra, pour la première fois, décliner dans les régions les objectifs nationaux de la programmation pluriannuelle de l’énergie. AEF info fait le point sur le poids politique de cette nouvelle instance, sans réel pouvoir de coercition, et dresse la chronologie d’une planification empreinte de complexité, qui devrait durer plusieurs années.