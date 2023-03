7 000 m2, 21 salles de cours, un jardin, deux rooftops et une capacité d’accueil de 2000 étudiants : tels sont les chiffres clés du nouveau campus parisien d’Audencia à Saint-Ouen, inauguré le 7 mars 2023, et qui recevra ses premiers étudiants à la rentrée. À cette occasion, l’école fait le point sur l’avancement de son plan stratégique à 2025, en particulier sur le développement de l'école interne Gaïa. Elle indique aussi attendre pour avril les résultats de l’audit interne sur ses pratiques managériales, lancé à la suite de la série d’articles de "Médiacités" mettant en cause son management.