Une étude sur la "Sélection à l’entrée en master : les effets du genre et de l’origine" a été rendue publique, le 9 mars 2023 à l’université Gustave Eiffel, par l’Observatoire national des discriminations et de l’égalité dans le supérieur. Cette étude prolonge un 1er volet, publié en février 2022. Elle montre l’absence de "différence significative de traitement entre les étudiants et les étudiantes". Les inégalités dans la répartition des étudiants selon leur genre au sein des masters ne s’expliquent pas "par les comportements de sélection des responsables de formation". Par contre, l’étude confirme "une discrimination significative à l’encontre des candidats d’origine maghrébine".