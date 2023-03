À la veille d’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi 7 mars 2023, plusieurs syndicats ont décrit auprès d’AEF info le dialogue "plus fluide" qu’ils entretiennent avec la Préfecture de police de Paris depuis le départ de Didier Lallement et l’arrivée de Laurent Nuñez. Dans la capitale, les forces de l’ordre sont davantage tenues à distance et les Brav-M (Brigades de répression de l'action violente motorisées) plus discrètes, rapportent des sources policières. Les officiers de liaison des ELI sont en contact rapproché avec les syndicats.