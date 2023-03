Dans un avis relatif à "l’expression publique des chercheurs", daté du 17 février 2023, le Collège de déontologie de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, considère que la charte instaurée par Inrae sur cette thématique, "assure un juste équilibre entre la préservation de l’image de l’institution et la liberté d’expression des enseignants-chercheurs et des chercheurs". Le Collège plaide en outre pour voir "émerger un document commun sur l’expression publique des chercheurs et enseignants-chercheurs s’appliquant aux organismes".