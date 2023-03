"Près de 400 lycées sont mobilisés, et 250 établissements sont totalement bloqués en France", annonce la FIDL, qui appelait les lycéens à bloquer les établissements ce 7 mars 2023, pour protester contre le projet de réforme des retraites, mais aussi contre la piste d’une "généralisation" du SNU. À Paris, la préfecture de police indique que 7 lycées ont été bloqués. Six lycées l’ont été à Rennes, et deux lycéens ont été interpellés à Marseille. Des "blocages filtrants" ont été recensés à Lyon, Grenoble ou Clermont-Ferrand. Une dizaine d’internats sont fermés à Toulouse. Le point dans les académies.