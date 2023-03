La directive sur le contrat écrit publiée au Journal officiel de l’Union européenne

La directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne a été publiée le 11 juillet 2019 au Journal officiel de l’Union européenne. Fruit d’un accord entre la Commission, le Parlement et le Conseil, puis approuvée par le Parlement européen en avril dernier, cette directive, que les États devront transposer dans les trois ans dans leurs législations nationales respectives, remplace la directive en vigueur sur "la déclaration écrite", énonce une définition commune du travailleur et complète la liste des informations que l’employeur doit fournir au salarié sur ses conditions d’emploi, et ce dès le premier jour de travail. En outre, elle instaure "de nouveaux droits minimaux" notamment pour les travailleurs "se trouvant dans des relations de travail occasionnel ou de courte durée".