Emmanuel Joffre nommé DRH du groupe Scor, en remplacement de Xavier Savigny

Emmanuel Joffre est depuis le 5 avril 2020 le nouveau DRH du groupe Scor (3 000 salariés). Jusque-là DRH de la zone Amériques du réassureur, il succède à Xavier Savigny, qui vient de rejoindre le groupe Saur (lire sur AEF info). Titulaire d’une maîtrise de droit et d’un master RH de l’Essec, il a exercé des responsabilités opérationnelles et fonctionnelles dans le domaine des RH au sein de Fresenius Kabi, Legrand, L’Oréal, Alstom et AIG.