Après la crise du Covid-19, beaucoup d’entreprises et de secteurs d’activité font face à de nouvelles attentes des salariés et des jeunes qui rejoignent le marché du travail. Quête de sens exacerbée, volonté de mieux concilier les temps de vie personnel et professionnel, revendications sur les salaires ou les conditions de travail… les entreprises doivent adapter leurs politiques afin de les attirer et surtout les garder. Le 7 mars 2023, l’Anact invitait trois experts à débattre de ces questions. Pour eux, de nombreux leviers existent pour réenchanter l’entreprise.