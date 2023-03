Un an après l’arrivée de Nathalie Félines à la présidence d’Erys Group, le groupe spécialisé dans la sécurité de sites sensibles et de maisons de luxe a renouvelé bon nombre de ses contrats en 2022, pour un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros, indique-t-elle à AEF info. Un nouveau directeur général, Jean-Jacques Duclaut, a été nommé début 2023. La présidente s’est également entourée de trois "experts" : les généraux Jean-Michel Chereau et Benoît Puga ainsi que Jean-Louis Fiamenghi, pour partir à la conquête de nouveaux contrats.