Bernard Salzmann est nommé DG adjoint chargé des finances et des ressources humaines du groupe Avec, indique la société spécialisée dans le secteur de la santé le 6 mars 2023. Il sera chargé "d’optimiser l’organisation, les processus et les outils des services finances et RH, suivre et piloter le plan stratégique des activités sur la période 2023-2025 en lien avec les directeurs opérationnels et les établissements, et définir et mettre en place les synergies éventuelles entre les activités".