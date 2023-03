La gestion des bâtiments des collèges relève des collectivités départementales depuis 1986 et, depuis, "les départements n’ont cessé de voir leur rôle croître en matière éducative", relève la Cour des comptes dans un rapport publié le 10 mars 2023 intitulé "La décentralisation 40 ans après". Néanmoins, la Cour remarque une "hétérogénéité des situations départementales" et un "processus de co-construction pas suffisamment structuré". Elle interroge "la bonne articulation entre l’État et les collectivités dans le champ des compétences décentralisées" et prône une "évolution de la gouvernance".