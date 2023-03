Politiques de l’emploi Manifestations et grèves du 7 mars : les syndicats prévoient un "tsunami social" (humanite.fr) (lire sur AEF info). Entre 250 et 300 manifestations partout dans le pays. L’énergie, les transports, le commerce, le bâtiment, mais aussi les raffineries et la chimie en grève reconductible. Grève du 7 mars : "On est passé un cran au-dessus, on avait prévenu", lance Philippe Martinez (leparisien.fr). Les syndicats ont promis de mettre...