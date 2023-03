L’apprentissage vient de battre un nouveau record avec 837 000 contrats signés en 2022, selon les annonces de la Première ministre, Élisabeth Borne, le 3 mars 2023. Dans le détail des chiffres publiés la veille, la Dares dresse le portrait des nouveaux apprentis. Parmi les principales évolutions, trois tendances se sont accrues depuis la réforme de l’apprentissage de 2018 et les aides exceptionnelles aux employeurs d’apprentis de 2019 : plus de nouveaux apprentis dans les niveaux supérieurs, davantage dans le secteur tertiaire, et plus de femmes, même si les hommes restent majoritaires.