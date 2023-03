"Nous travaillons actuellement à préciser les grands engagements [du programme Fonction publique +], en concertation avec les agents, les cadres et des employeurs publics, pour nous assurer que ces grandes promesses correspondent bien à leurs attentes", indique Thierry Lambert, le délégué interministériel à la transformation publique, dans une interview à AEF info, réalisée fin février 2023. La DITP est chargée, en partenariat avec la DGAFP, de la mise en œuvre de ce programme d’amélioration continue des conditions de travail des agents publics, lancé le 1er février par le ministre de la Fonction publique. Thierry Lambert souligne par ailleurs que le changement de posture demandé aux administrations et aux agents par le programme Services publics + n’est possible que si l’État modifie ses postures managériales et que le droit à l’erreur "est reconnu aussi aux agents publics".