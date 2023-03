La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État et aux collectivités territoriales, pour favoriser la rénovation énergétique de leurs bâtiments, se réunira jeudi 9 mars à 14h30, selon le JO de ce mardi 7 mars 2023. Ses membres titulaires sont les sénateurs François-Noël Buffet (LR), Jacqueline Eustache-Brinio (LR), Catherine Di Folco (Apparentée LR), Loïc Hervé (UC), Hussein Bourgi (SER) Jean-Yves Leconte (SER), Alain Richard (RDPI), et les députés Thomas Cazenave (Renaissance), Jean-François Coulomme (LFI, Nupes), Mathilde Desjonquères (Modem et indépendants), Stella Dupont (Renaissance), Sacha Houlié (Renaissance) et Philippe Lottiaux (RN). Cette PPL des députés Renaissance avait été adoptée, sans modifications, par le Sénat le 16 février (lire sur AEF info).