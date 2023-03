Dans un avis publié le 3 mars 2023, le Conseil supérieur des programmes propose 15 "scénarios" pour améliorer la formation et le recrutement des enseignants. Les propositions pour le premier degré ont déjà été détaillées dans une première dépêche par AEF info (lire ici). Cette deuxième dépêche se penche sur celles pour le secondaire, qui présentent un certain nombre de similitudes, avec la proposition récurrente d’alléger voire de supprimer le concours. L’équilibre à trouver "entre la dimension disciplinaire et la dimension professionnelle" de la formation et du concours est omniprésent.