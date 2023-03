282 missions, 38 enquêtes administratives et 9 transmissions au Parquet. Ce sont quelques chiffres de l’année 2021-2022 de l’IGESR qui ressortent du rapport d’activité mis en ligne le 6 mars 2023 et qui, pour la première fois, est présenté sous forme de plusieurs vidéos. Cette année a été marquée par un nouveau gouvernement, la fin de la pandémie de Covid-19 et la préparation de la réforme de la haute fonction publique. Et pour sa 3e année d’existence, l’IGESR a vu "son activité tendre vers un équilibre entre conseil, évaluation et contrôle", constate-t-elle.