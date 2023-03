Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, s’est engagé à soutenir le développement de pensions de famille aux côtés d’Habitat et Humanisme, Adoma et l’Unafo. Lors d’une rencontre organisée le 6 mars 2023 à l’hôtel Roquelaure en présence également de promoteurs, il a indiqué qu’un objectif de 10 000 places à produire en 5 ans pourrait être inscrit dans le futur plan Logement d’abord, toujours en cours d’arbitrage interministériel.