Dans un courrier du 2 mars 2023, le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guerini, convie les organisations syndicales à "un événement autour de l’égalité professionnelle dans la fonction publique" le 9 mars, notamment pour évoquer le futur index en cours de création (lire sur AEF info). "En raison du contexte lié au projet de retraites porté par le gouvernement qui pénalise de nombreuses femmes", la CFDT Fonctions publiques ne participera pas à cet événement, répond-elle le 6 mars. Pour autant, elle souhaite toujours "faire avancer l’égalité professionnelle" et estime "qu’il est indispensable d’ouvrir les négociations en vue d’un nouvel accord" "sur l’ensemble des points en lien avec l’index et sur d’autres telles que les mesures de rattrapage en matière de rémunérations et de carrière, ou la qualité de l’emploi (les temps incomplets et les temps partiels imposés)".