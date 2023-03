Les écoles d’art et de design territoriales sont en "état d’urgence", alertent leurs présidents dans un communiqué commun émis le 6 mars 2023. Ces élus locaux renouvellent leur demande de rendez-vous à la ministre de la Culture, adressée une première fois en septembre. Ils demandent notamment une concertation nationale sur le financement et l’avenir de ces établissements, ainsi que la mise en place d’un fonds d’urgence de 7 M€. Ils soutiennent "fortement" les écoles, assurent-ils, mais estiment que "les collectivités territoriales ne peuvent plus porter seules ces établissements".