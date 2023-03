François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, a présidé le 3 mars 2023 à Lyon le Comité stratégique national sur la santé mentale et la psychiatrie. Il a fait à cette occasion un point sur l’avancement des mesures de la feuille de route Santé mentale et psychiatrie, lancée en 2018 puis enrichie en 2021 des mesures annoncées par le président de la République lors des Assises de la Santé mentale et de la Psychiatrie. Dix-huit mois plus tard, le ministère observe des "progrès notables dans un contexte de fortes contraintes".