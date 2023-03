Réviser les statuts de l’IHU, réaliser un audit financier et formaliser les relations avec l’université de Strasbourg et les HUS, etc. Dans un rapport de suivi daté de fin 2022, l’IGÉSR formule 13 recommandations pour l’Institut hospitalo-universitaire de Strasbourg. L’Inspection préconise notamment d’explorer "une fusion avec l’Ircad" (l’un des fondateurs de l’IHU) ou "un adossement de l’IHU à l’université", soit "sous la forme d’une composante, soit à travers un consortium dont elle assurerait la gestion, soit via sa fondation". Cette mission de l’IGÉSR a été diligentée par la ministre de l’ESR.