Le gestionnaire du réseau électrique ouvre une vaste consultation publique du 1er au 28 mars 2023 afin de nourrir son bilan prévisionnel pour la période 2024-2035 attendu cet été. Ce nouveau rapport s’articulera autour de trois scénarios présentant l’atteinte plus ou moins rapide des objectifs du paquet européen "Fit for 55". Il s’appuie sur une production nucléaire conservatrice de 350 TWh, inférieure au niveau de 2019, en raison des risques liés au vieillissement et à la maintenance du parc.