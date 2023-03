Handicap : l’Opco EP et l’Agefiph signent en Bourgogne-Franche-Comté une convention de partenariat régionale

L’Opco des entreprises de proximité et l’Agefiph ont signé le 10 octobre 2022 une convention de partenariat régionale en Bourgogne-Franche-Comté. Cette convention "s’inscrit dans le prolongement de la convention cadre nationale pour la professionnalisation et l’insertion des personnes handicapées", selon le communiqué. Elle tient cependant "compte de l’évolution de la conjoncture économique régionale, de l’analyse des entreprises […] contribuant à l’obligation d’emploi et de la demande d’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi". Elle fixe quatre objectifs : professionnaliser les acteurs internes ; développer l’alternance auprès des demandeurs d’emplois handicapés ; informer et outiller les entreprises relevant de l'Opco EP sur le sujet du handicap en situation professionnelle ; mettre en place des plans d’actions sectoriels.