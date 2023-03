Fabrique de la ville : Nantes métropole ouvre son nouveau "grand débat"

La métropole de Nantes a officiellement ouvert, lundi 6 mars 2023 et pour quatre mois, son nouveau "grand débat métropolitain" – le quatrième du genre –, sur le thème "Fabrique de nos villes, ensemble, inventons la vie de demain". Quatre thématiques principales ont été identifiées, parmi lesquelles "Pour une métropole des transitions, résiliente et du mieux-être" ou encore "Habiter et vivre la métropole autrement". "Toutes les propositions seront analysées et instruites afin qu'en réponse, les élus puissent, début 2024, prendre engagements et orientations", explique la collectivité.