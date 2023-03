63 % des Français soutiennent la "mise à l’arrêt de la France" et 59 % la reconduction de la grève dans les transports (Harris Interactive/AEF info/RTL)

Malgré les vacances d’hiver, le rapport de force entre soutiens et opposants à la réforme des retraites se maintient, avec une majorité de Français qui accueillent positivement la "mise à l’arrêt de la France" et même la perspective d’une grève reconductible. C’est ce qui ressort de l’enquête de l’Observatoire de la mobilisation réalisée par Toluna Harris Interactive pour AEF info et RTL (1) à l’approche de la nouvelle journée de mobilisation du 7 mars. Autre enseignement : chez les opposants à la réforme, le choix de la grève reconductible est un peu mieux accueilli dans les villes moyennes et les zones rurales que dans les métropoles.

Alors que le débat sur la réforme des retraites s’est ouvert au Sénat - et doit se poursuivre jusqu’au dimanche 12 mars - et à l’approche d’une nouvelle journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites qui s’annonce massive le 7 mars prochain et peut ouvrir une période de grève reconductible, Toluna Harris Interactive a réalisé une nouvelle enquête menée pour RTL et AEF info dans le cadre de son Observatoire de la mobilisation contre la réforme des retraites 2023.

Que peut-on retenir de cette quatrième vague ? Tout d’abord qu’en ce début de mois mars, "le rapport de force entre les soutiens et les opposants à la réforme reste inchangé ou presque : un tiers des Français soutiennent le projet (34 %, -1 point en un mois) contre deux tiers qui ne s’y montrent pas favorables (66 %, +1). Notons que le gouvernement peut toujours compter sur le soutien de près des trois quarts de ses sympathisants ainsi que sur celui de 50 % des proches des Républicains, un chiffre cependant en recul de 8 points au cours des dernières semaines", précise Harris Interactive.

une image de la réforme des retraites "doublement négative"

Cette opposition répond à une image de la réforme des retraites "doublement négative" : d’une part, elle est jugée injuste (seulement 26 % la trouvent juste ; une critique récurrente depuis la présentation du projet) et, d’autre part, elle paraît de moins en moins facilement compréhensible aux yeux des Français (seulement 26 % lui attribuent ce trait d’image, soit un recul de 15 points depuis le début de ce baromètre mi-janvier, dont -5 points au cours du dernier mois).

Défendue bel et ongles par les sénateurs Les Républicains, la fin des régimes spéciaux bénéficie quant à elle du soutien de 68 % des Français. Sans surprise, ils sont davantage situés au centre et à droite de l’échiquier politique (81 % parmi les proches de Renaissance, 77 % chez les LR, 76 % au RN)… bien que les sympathisants de gauche ne s’y montrent pas réfractaires (64 % au PS, 57 % chez EELV, 55 % à la France Insoumise).

Dans ce contexte, la confiance dans le gouvernement recule de 2 points (27 %). L’exécutif reste nettement devancé par les organisations syndicales dont la confiance progresse de 3 points pour atteindre les 52 %. "Notons à l’approche de ce qui pourrait être un durcissement du conflit, que 61 % des Français font confiance aux mouvements spontanés de salariés, soit une hausse de 6 points. Notons également que dans un contexte de divergences internes, la confiance dans les dirigeants de la Nupes se situe au même niveau que celle exprimée vis-à-vis du gouvernement (27 %, -1 point) et s’avère être moindre que celle accordée aux dirigeants du RN (35 %)", précise Harris Interactive.

À l’approche de la journée de grève du 7 mars, 72 % des Français indiquent toujours soutenir le mouvement, soit une proportion qui reste inchangée depuis le début de l’année. Elle se renforce même au sein des sympathisants LFI (97 % soutiennent, +4) et RN (83 %, +5). Notons également une progression chez les sympathisants LR, qui sont désormais une courte majorité à soutenir le mouvement (53 %, +4).

Cette nouvelle date marquera l’arrivée d’une nouvelle forme de mobilisation par son mot d’ordre ainsi que par son caractère reconductible d'ores et déjà acté dans certains secteurs. La majorité des Français estiment d’une part que l’appel des syndicats à "mettre la France à l’arrêt" est une bonne chose (63 %, et 76 % chez les moins de 35 ans) et sont, d’autre part, favorables à la reconduction de la grève dans les transports (59 %).

Notons également que les Français qui soutiennent les mobilisations en général sont également favorables à la grève reconductible (même de la part des habitants des grandes agglomérations), précise encore Harris Interactive.

Enfin, plus de deux Français sur trois souhaitent que le gouvernement arrête son projet de réforme. Toutefois, malgré l’entrée dans cette nouvelle phase du conflit, 79 % des Français estiment que la réforme sera finalement adoptée au Parlement (soit une hausse de 4 points), une opinion toujours majoritairement partagée par les soutiens comme par les opposants aux manifestations.