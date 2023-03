En 2020, 46,5 % des étudiants de L1 ne sont pas passés en L2, c’est 8 points de moins qu’en 2019. La moitié de ces étudiants reste à l’université (20,6 % de la cohorte redoublent et 2,9 % se réorientent), l’autre moitié quitte l’université (23 %). Mais si la hausse du passage en L2 entre 2019 et 2020 s’est traduite par une chute de 7 points du taux de redoublement, le taux de sortie de l’université reste le même. Retrouvez le détail par filière, les témoignages du VP CFVU de Gustave Eiffel, du président de la C3D et du chef de projet NCU à Pau.