Parmi les missions qui entrent dans le "pacte enseignant", le remplacement interne de courte durée dans le 2e degré "est à assurer en priorité", indique le ministère de l’Éducation nationale le 6 mars 2023 aux syndicats puis à la presse. Les syndicats ont tous quitté la réunion, estimant que "le pacte est un instrument qui ne répond en rien aux attentes des collègues et aux besoins de l’École" et qu’il "va conduire à un alourdissement de la charge de travail des personnels". Le ministère a également précisé la rémunération et le fonctionnement du pacte - par "unités" - ainsi que le calendrier.