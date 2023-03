À l’occasion du salon international de l’Agriculture, le gouvernement a annoncé la création de l’Institut One Health, vendredi 3 mars 2023. Il a vocation à devenir "l’organisme de référence" pour la formation et l’expertise des décideurs sur les sujets "une seule santé" en France. Adossé à l’école universitaire de recherche EID@Lyon et porté par l’université Lyon-I, l’institut s’appuiera sur un "catalogue innovant" de formations, à la fois "interdisciplinaires et intersectorielles", proposées par VetAgro Sup, en particulier son école interne l’ENSV-FVI, AgroParisTech et l’EHESP.