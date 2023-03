"Entre 1985 et 2007, des milliers de jeunes scientifiques, en particulier en sciences du vivant, ont exercé une activité de recherche rémunérée et à temps plein qui, aujourd’hui, n’est pas prise en compte pour leur retraite", déplore un collectif de chercheurs dans une tribune au "Monde", publiée le 5 mars 2023. Il dénonce "des déficits de droits qui pèsent lourdement dans le calcul de la pension de retraite des chercheurs" et réclame la mise en place d’un "mécanisme de validation de ces 'années blanches' ", afin "de corriger une pénalisation injustifiée de la spécificité de leurs parcours".