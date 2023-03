Retraites : l’intersyndicale insiste sur "l’injustice sociale majeure de cette réforme envers les femmes"

"Les discriminations et inégalités professionnelles subies par les femmes durant toute leur carrière ne sont pas seulement reproduites au moment de la retraite mais fortement amplifiées", explique l’intersyndicale, lundi 27 février 2023. "Les femmes perçoivent des pensions de droit direct inférieures de 40 % à celles des hommes, elles sont deux fois plus nombreuses à travailler jusqu’à 67 ans [fin de la décote], et 40 % d’entre elles partent en retraite avec une pension incomplète", ajoute-t-elle. Et "reporter l’âge de départ à la retraite à 64 ans, tout comme accélérer l’allongement de la durée de cotisation ne fera qu’aggraver la situation économique des femmes". L’intersyndicale appelle le monde du travail "à se saisir du 8 mars, journée […] de lutte pour les droits des femmes, pour dénoncer partout l’injustice sociale majeure de cette réforme des retraites envers les femmes".