Le Cereq (Centre d'études et de recherches sur les qualifications) s’intéresse à l’insertion professionnelle des jeunes immigrés et descendants d’immigrés, dans une étude publiée lundi 6 mars 2023. À partir de son enquête Génération (1), Stéphane Jugnot compare les trajectoires de différents groupes de population. Les résultats confirment la persistance de "difficultés spécifiques pour les immigrés et enfants d’immigrés d’Afrique" notamment pour décrocher des contrats de formation en alternance, remarque le Cereq. Les discriminations peuvent être "l’une des causes", indique l’étude.