700 médecins réunis en présentiel et "plus de 1 000 en webinaire" ont pris part vendredi 3 et samedi 4 mars 2023 aux assises du déconventionnement organisées par le syndicat UFML-S. Un "succès" selon le syndicat présidé par Jérôme Marty qui évoque, via un communiqué de presse le 6 mars, "un jour historique" et un "acte fondateur". Les présidentes du SML et de la FMF, respectivement Sophie Bauer et Corinne Le Sauder, ainsi que le président du Bloc, Philippe Cuq, ont participé à une des sessions portant sur le bilan de l’existant en matière conventionnelle.