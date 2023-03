Pôle emploi et l’Université des métiers du nucléaire organisent du 6 au 10 mars 2023 la première Semaine des métiers du nucléaire. Soutenus par une vingtaine de partenaires, dont le groupe EDF, France Industrie et l’Association de promotion de l’emploi et des ressources des entreprises du nucléaire, l’initiative rassemble près de 200 actions sur l’ensemble du territoire. "Nous devons recruter entre 10 000 et 15 000 personnes par an d'ici 2030", a détaillé Hervé Maillart, délégué permanent du Comité stratégique de la filière nucléaire lors d’une conférence de presse le jeudi 2 mars 2023.